Lo ha confermato anche il servizio metereologico dell’aeronautica: il prossimo fine settimana sarà freddissimo in tutta Italia, e quindi pure in provincia di Latina. E non ci sono dubbi su chi causerà questo sensibile calo delle temperatore: Burian. Il vento gelido della steppa dovrebbe investire la penisola proprio nel fine settimana di San Valentino.

Sarà un’irruzione di aria fredda, che capita di frequente a febbraio. È la conseguenza di un riscaldamento stratosferico polare, chiamato “stratwarming”, seguito da una rottura del Vortice Polare.

Già da venerdì 12 febbraio una massa di aria molto fredda calerà dalla Russia verso l’Europa meridionale.

Da sabato, quindi, brusco abbassamento delle temperature, che in collina potrebbero scendere sotto gli zero gradi, anche in provincia di Latina. Possibile nevicate quindi, anche se difficilmente la neve arriverà in pianura.