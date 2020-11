“Desidero tranquillizzare, per quanto possibile, le famiglie, confermando l’impegno della scuola anche in un momento così delicato. L’attivazione della didattica a distanza rappresenta un dovere, definito per legge, sia per le istituzioni scolastiche, sia per i lavoratori coinvolti. Il Dirigente adotta ogni disposizione organizzativa per creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica, utilizzando però una necessaria flessibilità. Saranno erogati contenuti ed esercitazioni nelle Classroom virtuali che – spiega la dirigente scolastica, Loredana Mosillo – i docenti attiveranno attraverso la Google Suite d’Istituto, è che illustreranno agli alunni”.