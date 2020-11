Un incidente decisamene serio si è verificato quest’oggi a San Felice Circeo, in via Verdi.

Ad entrare in collisione un scooter ed un grosso suv Fiat.

Sul posto i carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Antonio Mancini, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.

Come spesso accade in queste circostanze, ad riportare i danni più gravi uno degli occupanti del mezzo a due ruote. Per soccorrerlo, infatti, è stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza che lo ha trasportato a Roma per il ricovero d’urgenza

La strada è stata chiusa per diverso tempo in modo da permettere ai soccorritori e alle forze dell’ordine di lavorare.