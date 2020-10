I carabinieri di Terracina, al termine di una attività investigativa, culminata con una perquisizione delegata dalla procura di Latina, hanno recuperato una bicicletta elettrica risultata rubata circa una settimana fa.

La perqujsizione è stata effettuata presso l’abitazione di un ragazzo di 20 anni di San Felice Circeo, già denunciato all’autorità giudiziaria, per il reato di “furto aggravato in concorso”.

Rinvenuti un trapano a batteria e uno dei due telefoni cellulari provento dello stesso furto consumato il 15 ottobre 2020 nell’ambito del medesimo contesto operativo.

Il giovane quindi è stato denunciato anche per il reato di “ricettazione” in quanto presso la sua abitazione veniva rinvenuta una bicicletta elettrica risultata provento di furto messo asegno il 14 ottobre in un negozio di rivendita di biciclette dove si trovava in riparazione per conto di un cliente.

Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.