Claudio Durigon non è solo mister Quota 100 è ormai un riferimento per la Lega nel Lazio.

Da tempo ormai ricopre un ruolo di primo piano quale coordinatore del Carroccio per Roma Capitale.

Incarico che, per alcuni, corrispondeva ad un ponte verso la costruzione di una possibile candidatura a sindaco proprio nella Città Eterna.

Ipotesi mai avvalorata dal diretto interessato che ha continuato a lavorare e che si è conquistato un posto di primo piano al fianco dello stesso Salvini.

Oggi però proprio il leader del Carroccio sembra aver lanciato la volata per Durigon o alla presidenza per le regionali o per Latina dove comunque ricoprirà un ruolo di primo piano sui tavoli che si riuniranno in vista dell’auspicata coalizione di centrodestra per le amministrative.

Lo ha fatto nel corso del presidio della Lega davanti al ministero della Pubblica istruzione.

“Per il candidato sindaco della Capitale ho più di un nome in testa, poi mi confronterò con gli altri, c’è voglia di riscatto a Roma. Raggi e Zingaretti non sono il massimo dell’efficienza, se riuscissimo – spiega Salvini – a rinnovare sia Comune che Regione sarebbe meglio. Durigon? Lui è di Latina, a Roma sceglierei uno di Roma”.

Ovviamente la corsa a capo di una coalizione di centrodestra per il Lazio era e resta la più accreditata come dimostra il fatto che i primi commenti in tal senso ci sono già stati.

“Salvini propone Durigon per la Regione? Claudio ha tutti i requisiti non solo per vincere ma poi anche per governare. Berlusconi ci dice sempre: dovete scegliere con calma e per bene un nome per amministrare cinque anni. Ciò che conta è vincere – ha commentato il senatore di Forza Italia, Francesco Giro – per amministrare e non vincere solo. E Durigon può essere un nome adeguato. Avremo tempo per discutere. Come sindaco per Roma serve una persona eccezionale. Cosa significa? Un missionario per la Capitale che non usi Roma come trampolino per Palazzo Chigi, come e’ accaduto con ben due sindaci di sinistra”.

Certo le regionali al momento non si svolgeranno, se si rispetta la fine naturale della legislatura, prima del 2023 ma in politica e stando la precarietà dei tempi tutto è possibile.