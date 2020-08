E’ stato lo stesso Matteo Salvini ad annunciare che giovedì, 27 agosto 2020, arriverà a Terracina.

Lo farà in un tour che per la provincia di Latina interesserà proprio i due Comuni, gli unici per questa tornata, chiamati al voto per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco.

Ad annunciarlo è stato lo stesso leader del Carroccio ieri sera nel corso dell’intervista alla trasmissione televisiva “In Onda” di La7 condotta da Parenzo e Telese.

Una puntata incentrata sulla ripresa della scuola e sul contrasto tra Salvini e il ministro Azzolina in merito alle misure da adottare per gli studenti in un vortice fatto di mascherine, banchi con le rotelle e distanziamenti impossibili.

E proprio quando Telese e Parenzo propongono a Salvini di partecipare giovedì ad un confronto all’americana con la Azzolina il leader della lega ha snocciolato gli impegni di una giornata densa di appuntamenti ricordando: “non so se lo sapete ma ci sono le elezioni a settembre”.

Quindi, se il confronto con il ministro è rinviato quello che è certo è l’arrivo di Salvini in provincia in un momento in cui i motori della campagna elettorale si stanno surriscaldando all’insegna di un centrodestra, in entrambe le città, scomposto e diviso.

A Fondi l’appuntamento è giovedì 27 agosto alle 11 in piazza Duomo. Quello di Terracina non è stato ufficializzato al momento se non dallo stesso Salvini.