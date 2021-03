di Katiuscia Laneri – “Il sistema Latina è fatto di sciatteria, è fatto di approssimazione, è fatto di opere pubbliche costruite appositamente male che cominciano a sgretolarsi ancor prima di essere finite, è fatto di segnaletica orizzontale che sbiadisce subito, di asfalto che si sbriciola come se fosse pasta frolla, di buche riparate oggi che si riaprono domani”, inizia così l’ultimo post Facebook, in ordine di tempo, di Salvatore Antoci.

Il consigliere del gruppo misto al Comune di Latina non perde occasione per mostrare tutto il suo disappunto e la delusione per i risultati amministrativi del movimento che ha fondato e per cui ha lottato.

“Io ci ho messo la faccia, ho rischiato in prima persona ma alla fine è stato tutto inutile. Quello in cui credevo e per cui ho lottato è rimasto solo nelle promesse della campagna elettorale e ora si sta tornando a fare la stessa cosa in vista delle nuove elezioni – dice raggiunto al telefono -. Anzi, le peggiori derisioni e denigrazioni per quanto denunciavo e denuncio arrivano proprio da coloro che avrebbero dovuto combattere insieme a me”.

Una delusione che ha portato alla rottura definitiva con LBC e il passaggio al gruppo misto in Consiglio Comunale appena un anno dopo l’insediamento di Coletta e della sua Giunta. Un anno e poco più in cui Antoci si è scontrato sin da subito con un completo disinteresse da parte dei suoi ex compagni di sogni di gloria a cambiare le cose e operare davvero per il bene comune, come dal nome.

“Noi dovevamo essere lo spartiacque tra il prima, che non ci piaceva, e il dopo che auspicavamo. Ci credevamo davvero, o almeno io di certo, in quello che dicevamo e non ci si esprimeva solo per farsi eleggere o rieleggere, oppure per ritrovarsi osannati sui giornali”.

Questa omologazione a quella che era la politica tradizionale, secondo Antoci, la rassegnazione cioé a non cambiare le cose alla prima difficoltà, favorirà il ritorno di coloro che amministravano prima la città. Infatti, secondo il consigliere lo scenario che si sta prospettando è il seguente: “A centrosinistra è già tutto definito con l’alleanza PD-LBC, per me deleteria perché non fa assolutamente il bene della città. Centrodestra è ancora in fase di organizzazione e comunque si può star certi, vista la sua coerenza, che tornerebbero a fare ciò che hanno sempre fatto e quindi almeno non ci si può aspettare delusioni. Che poi è quello che avrei voluto tanto estirpare da Latina. Ci vorrebbe un terzo polo ma purtroppo, un altro grave errore di LBC, anzi il danno peggiore, è quello di aver ‘sputtanato’ il civismo. Perché almeno prima c’era una speranza, c’era cioè la speranza che arrivasse LBC appunto. Adesso in cosa potrebbero sperare i cittadini di Latina? Quindi a me non resta che ritirarmi e fare il semplice cittadino”.

E perché non candidarsi? “Perché non ne ho le caratteristiche, non mi sento all’altezza, non ne ho le capacità. Il sindaco di Latina, per me, deve essere un buon leader prima di tutto, oltre alle scontatissime competenze ed esperienze che ci si aspetta da ogni primo cittadino”. Strano che un pilota non voglia volare così alto, forse più che umiltà si tratta di ferita ancora aperta per la scottante delusione nello scoprire di essere stato il solo ad aver creduto davvero in ciò per cui lottava.