Continua l’ascesa dei numeri del covid in provincia di Latina. Per il quarto giorno i fila, infatti, il bollettino emesso dalla Asl di Latina registra un incremento: sono 184 i nuovi casi in provincia, contro i 161 di ieri.

Non si registrano vittime oggi, e questa è sempre una buona notizia. Altra notizia confortante riguarda il numero dei guariti, che sono 171, e quello dei vaccini inoculati, che sono stati 2560. Cresce in maniera sensibile, purtroppo, anche il numero delle persone ricoverate, che sono 17.

I nuovi casi di contagio registrati oggi si sono verificati nei comuni di Aprilia 26, Cisterna di Latina 6, Cori 2, Fondi 11, Formia 9, Gaeta 12, Latina 61, Minturno 1, Monte San Biagio 3, Norma 1, Pontinia 4, Priverno 5, Rocca Massima 1, Sabaudia 6, San Felice Circeo 9, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 8, Sezze 10, Spigno Saturnia 2 e Terracina 6.