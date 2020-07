Rispetto allo scorso anno tanto è cambiato. L’emergenza coronavirus ha intaccato gli acquisti, modificato le modalità con cui normalmente si effettuavano gli acquisti.

Oltre a scegliere l’abito o l’oggetto dei desideri oggi si deve fare i conti con una serie di misure necessarie per garantite la salute pubblica.

Così come trovare tutti gli strumenti per sostenere la ripresa economica di attività e negozi che a causa del lockdown sono rimasti chiusi per oltre due mesi è l’obiettivo delle istituzioni.

In questo contesto si inserisce la decisione, adottata oggi dalla giunta regionale del Lazio, di mettere nero su bianco la data di inizio dei saldi estivi.

Si parte il primo agosto e la durata prevista è di sei settimane.

La data è stata eccezionalmente posticipata di un mese rispetto a quanto previsto dalla normativa, per consentire lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi.

Il provvedimento era stato votato all’unanimità dal consiglio regionale per favorire la ripresa degli acquisti e sostenere il settore del commercio dopo la crisi causata dal Covid-19.