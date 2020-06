Arrestato in flagranza di reato un uomo di 45 anni di Sabaudia che, a bordo di una moto Suzuki Gsxr 1000, è stato fermato e, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di un involucro nascosto sotto la sella, contenente la somma in contanti di 8.500 euro.

Dalla perquisizione dell’abitazione è stata trovata una ulteriore somma in denaro pari ad 2.000 euro.

Inoltre, nel garage sono state trovate 3 buste termo saldate in un barattolo contenente complessivamente 430 grammi di cocaina, nonché materiale vario per il confezionamento e la pesatura di precisione.

La droga e il denaro sono stati sequestrati. Il 45enne è detenuto nel carcere di Latina.