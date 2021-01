Ancora un video, pubblicato su facebook, e che ritrae una scena purtroppo molto frequente per coloro che, in auto, circolano nei pressi del parco nazionale del Circeo, sul territorio di Sabaudia.

La proliferazione dei daini, con la popolazione del parco che, negli ultimi 5 anni, è aumentata del 50%, mette giornalmente in pericolo gli automobilisti che sempre più spesso si trovano a dover fronteggiare, soprattutto di notte, animali fermi al centro della carreggiata.

La scena si ripete più o meno sempre uguale come la si vede nel video, postato dall’ex consigliere comunale Antonio Ciriello, nel quale una macchina dei carabinieri interviene sul posto dell’ennesimo incidente. Un daino a terra decisamente malconcio ma senza tracce dell’investitore. Solo alcuni frammenti di auto a terra. I carabinieri che intervengono ma non possono fare altro che avvertire i responsabili del parco mentre il veterinario della Asl, essendo animale selvatico, in pratica non può intervenire.

Insomma, la situazione si fa ogni giorno più grave e per fortuna, fino a questo momento, le uniche creature a perdere la vita sono state i daini. Fino ad ora…