E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri nella tarda serata del 18 ottobre a Sabaudia.

I militari della locale stazione, nel corso di servizio di controllo del territorio, denunciavano in stato libertà un cittadino indiano 36enne.

L’uomo, alla guida della propria vettura, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un’altra vettura parcheggiata nei paraggi.

I carabinieri intervenivano immediatamente cercando di sottoporre conducente dell’auto agli accertamenti etilometrici. Al rifiuto dell’uomo, scattava la denuncia.

L’autovettura veniva sottoposta a fermo amministrativo e la patente di guida ritirata.