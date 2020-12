Le indiscrezioni si rincorrevano da giorni, ieri la scelta di Renato Bianchi di lasciare Forza Italia per aderire a Fratelli d’Italia era già data per certa ma l’ufficialità è arrivata solo in queste ore.

La decisione è stata formalizzata in una nota inviata al presidente del consiglio comunale.

Per Bianchi si tratta di un ritorno in Fratelli d’Italia, dopo esserne stato capogruppo nella precedente consiliatura e tra coloro che avevano dato vita al partito nel comune pontino.

“La mai decisione scaturisce dall’aver maturato un diverso orientamento politico più attinente al nuovo gruppo consiliare cui ho aderito. Ritengo – afferma Bianchi – che il mio impegno in favore dei cittadini di Sabaudia possa trovare una adeguata espressione in Fratelli d’Italia, di cui condivido il percorso politico e amministrativo intrapreso a livello locale e nazionale. Per questo, a seguito di un lungo e approfondito confronto, ho preso questa decisione, convinto di poter dare il mio personale contributo per la crescita del nostro territorio al servizio dei cittadini, nella difesa di quei valori che sono alla base dell’impegno politico”.

L’adesione di Bianchi va a rinforzare il partito della Meloni sul territorio pontino seguendo la scia di numerose adesioni che si sono consolidate negli ultimi mesi.

“Per questo mio rinnovato impegno sento di dover ringraziare coloro che mi hanno dato nuove opportunità di confronto e di espressione politica, dall’europarlamentare Nicola Procaccini al senatore Nicola Calandrini, fino al vice coordinatore regionale Enrico Tiero e al capogruppo in consiglio comunale, Piera Polisena. Sento comunque il dovere di ringraziare il capogruppo di Forza Italia per – conclude Bianchi – aver avuto la possibilità di lavorare nel suo partito, con il pensiero che, rimanendo il mio impegno all’interno dell’area di centrodestra, potrà essere esaminata in seguito la possibilità di collaborare nel rispetto delle direttive che perverranno dai leader locali e nazionali”.