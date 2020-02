Mentre imperversa la polemica sui lavori effettuati nella scuola di Borgo Vodice il sindaco Gervasi ha emesso una nuova ordinanza.

Decisa la revoca parziale di chiusura della scuola dell’infanzia dell’istituto “V.O. Cencelli”, di quella di Mezzomonte e dell’Infanzia dell’istituto “G.Cesare” di Borgo Vodice.

Il provvedimento è stato disposto dopo le comunicazioni inviate all’amministrazione comunale dal dipartimento di prevenzione della Asl di Latina che confermano il rispetto dei parametri fissati dall’Istituto superiore di sanità così come avvalorato dalla nota pervenuta a firma dell’ingegner Natale.

L’atto è stato inoltrato ai dirigenti scolastici a cui spetta rendere nota l’effettiva data per il rientro nei plessi. Intanto resta efficace l’ordinanza di chiusura per i rimanenti padiglioni degli edifici scolastici di Borgo San Donato.

Le scorse settimane erano tornati sui banchi gli alunni della scuola primaria “Cencelli” di Sabaudia centro e della primaria e media dell’Istituto “G.Cesare” di Borgo Vodice.

“Proseguiamo come da cronoprogramma condiviso con i responsabili di Asl e Arpa Lazio e disposto in base alle indicazioni dell’Istituto di sanità. Il personale Arpa – spiega il sindaco Gervasi – ha concluso l’attività volta al collaudo generale effettuando nuovi prelievi in tutti gli edifici scolastici del territorio comunale. Siamo in attesa dei risultati degli ultimi accertamenti, il cui esito ci permetterà di disporre la fruibilità dei plessi per i quali resta in vigore l’ordinanza di chiusura”.