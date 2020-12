Concessioni balneari, passo avanti del comune di Sabaudia.

È stata pubblicata, infatti, sull’albo pretorio del Comune di Sabaudia la determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2020, inerente l’estensione delle concessioni balneari fino al 2033.

L’atto si pone in continuità con il percorso intrapreso dall’amministrazione in seguito all’approvazione della delibera di giunta del 30 novembre 2020 adottata in esecuzione della legge che prevede l’estensione dei termini delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistica ricreative sul territorio comunale di Sabaudia.

“Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro sinergico con gli Uffici competenti che ringrazio, e reso, di certo, più articolato e faticoso per la mancanza dell’indicazione di un chiaro e puntuale riferimento normativo da parte degli enti sovraordinati. Sono certa che – dichiara il sindaco Giada Gervasi – la scelta portata avanti dall’Amministrazione contribuirà a dare maggiore tranquillità, in un momento storico di profonda incertezza, ad un settore e al suo indotto che rappresentano un pilastro fondamentale dell’economia della nostra Sabaudia”.

Nell’ambito di un quadro normativo contrastante tra il livello europeo e nazionale, la scelta dell’Ente è stata quella di procedere a tutela degli operatori dell’intero comparto.

Alla determinazione sono allegati anche l’avviso e il modello di domanda che il concessionario interessato dovrà debitamente compilare e consegnare al protocollo entro il 31 dicembre 2020.