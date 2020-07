Inizia sotto il peggiore degli auspici l’estate sul lungomare di Sabaudia.

Alcuni vandali hanno distrutto una passerella spaccando il parapetto laterale e staccando alcuni corrimano.

E’ stato rimosso e gettato qualche metro al di là della duna, anche il pannello indicante lo schema di organizzazione degli spazi sulla spiaggia libera, installato poche settimane fa (come da ordinanza balneare) ai fini del rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19.

“Ancora una volta devo constatare come l’inciviltà faccia il suo corso ai danni dell’intera collettività di Sabaudia e di quanti scelgono il nostro lungomare per le loro vacanze. Quel gesto ignobile è emblema di pochezza intellettuale, di totale mancanza di rispetto per il bene pubblico e per quel mare che in molti ci invidiano e che per la città rappresenta un attrattore turistico. Un gesto gravissimo – spiega il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi – da condannare fermamente soprattutto perché colpisce le persone più fragili, chi con disabilità e difficoltà motorie dall’anno scorso – da quando era stata rifatta da zero – poteva usufruire di questa discesa per accedere in spiaggia”.

“La passerella aveva resistito indenne anche al maltempo – conclude la Gervasi – di questo inverno, ieri si è dovuta arrendere alla stupidità di taluni”.