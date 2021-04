Il comune di Sabaudia sta per restituire alla cittadinanza una importante via di comunicazione. Sono infatti iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte di via Arciglioni.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo con delibera di giunta, sono iniziati gli interventi di riparazione e recupero dell’infrastruttura che in tal modo tornerà ad essere funzionale alla viabilità cittadina.

In particolare, le opere riguardano la sistemazione e il consolidamento delle spallette, la realizzazione della nuova campata e il rifacimento di un tratto di strada.

“Si ricorda – scrivono dal comune – che il ponte è stato danneggiato dagli eventi calamitosi straordinari dell’ottobre 2018 in seguito ai quali l’Amministrazione ha chiesto e ottenuto dalla Regione Lazio 167mila euro per la sua ricostruzione”.