2,5 milioni di euro. A tanto ammontano le risorse che il Comune di Sabaudia intende mettere in campo er far fronte all’emergenza Coronavirus.

La giunta guidata dal sindaco Giada Gervasi, considerato anche lo slittamento del termine per l’approvazione, punta ad una revisione profonda del bilancio di previsione in considerazione anche della sopravvenuta esigenza di predisporre misure urgenti e straordinarie per affrontare questo grave momento di crisi sociale ed economica.

“La manovra dovrà coniugarsi con il progetto di bilancio in equilibrio, che rispetta le previsioni giuscontabili vigenti e che mira a tutelare l’integrità finanziaria del Comune. Ciò premesso, l’intenzione è – spiega l’assessore al bilancio, Gianpiero Macale – quella di adottare provvedimenti che possano venire incontro concretamente alle esigenze dei cittadini e delle attività produttive attualmente in difficoltà”.

In questo contesto la maggioranza ha annunciato l’intenzione di voler predisporre una manovra integrativa che tenga conto di tre fattori cardine quali i presunti minori incassi anche per esenzioni/riduzioni delle imposte, i finanziamenti provenienti da Enti sovraordinati, i tagli alla spesa corrente per istituzione di un fondo Covid19 per il sostegno di famiglie e imprese in difficoltà a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tale manovra, attualmente in fase di studio nelle sue modalità tecniche e di applicazione, rappresenta un primo provvedimento che l’amministrazione comunale intende mettere in campo, come punto di partenza per successi interventi, anche a seguito di provvedimenti governativi.

Si caratterizza quale strumento necessario per lenire le problematiche che si sono evidenziate e che si stanno acuendo in questo periodo di grande emergenza sanitaria ma anche socio-economica, con famiglie e aziende che hanno bisogno di sostegno.

Alla base di tutto un grande senso di solidarietà, responsabilità e collaborazione che mira a sostenere tutte le fasce deboli della città anche per un futuro, lento e graduale ritorno alla normalità, con il pieno e primario sostegno dell’amministrazione comunale.