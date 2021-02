Le pensiline delle fermate degli autobus a Sabaudia saranno rinnovate. La giunta comunale ha approvato in linea tecnica la fattibilità del progetto di Cotral “Insieme ai Comuni”.

Si tratta di 11 coperture nuove dislocate in vari punti del territorio in base alla presenza delle fermate del trasporto pubblico andando ad installare nuove ed adeguante coperture e, dove presenti, a sostituire quelle obsolete o che siano state oggetto di azioni vandaliche.

In particolare le pensiline saranno posizionate 2 in via via Biancamano, 2 in via Carlo Alberto, una in via Litoranea – Molella, 2 a Bella Farnia, 2 a Borgo Vodice (incrocio Migliara 54 e Migliara 53), una lungo Migliara 53 e una a Borgo San Donato. I costi previsti per gli interventi saranno sostenuti dal Comune e rimborsarti parzialmente da Cotral che fornisce anche il design delle nuove pensiline.

“L’iniziativa a cui l’amministrazione comunale ha scelto di aderire sottoscrivendo l’intesa con Cotral – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Emanuela Palmisani – permetterà a pendolari e studenti di poter usufruire del trasporto pubblico in modo più confortevole e sicuro nell’ottica della promozione di una mobilità sempre più sostenibile.

Provvedere alla sostituzione delle pensiline e alla copertura ex novo delle fermate che ne sono sprovviste, permette di proteggere gli utenti dalle intemperie e al contempo migliora il servizio incentivando all’utilizzo dei mezzi pubblici non solo di chi ne usufruisce per ragioni di studio o di lavoro ma anche da parte dei turisti che scelgono di visitare la nostra città”.