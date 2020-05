in data 20 maggio 2020, i militari della locale stazione carabinieri, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, traevano in arresto in flagranza di reato di

Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Per questi reati un 28enne di Terracina è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo alla guida della propria auto non si eraa fermati all’alt dei militari e si era dato a precipitosa fuga.

Immediato è iniziato l’inseguimento mentre il 28nne cercava di disfarsi di vari sacchi e panetti gettandoli dal finestrino.

Dopo circa 2 km, grazie al supporto anche di altro equipaggio il 28enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

All’esito del controllo venivano complessivamente recuperati 50 panetti di amnesia del peso complessivo di 5 kg e 3 buste termo saldate contenenti infiorescenze di marijuana per un peso complessivo di 3 kg.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Latina come da disposizioni dell’autorità giudiziaria.