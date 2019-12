Tra i nuovi indirizzi di studio della provincia di Latina deliberati dalla giunta regionale del Lazio, nell’ambito del piano di dimensionamento scolastico, c’è il liceo sportivo, che sarà attivato presso l’Istituto omnicomprensivo “Giulio Cesare” di Sabaudia a partire dall’anno scolastico 2020/2021.

Un traguardo importante che giungerà proprio nell’anno in cui la città ospiterà la prima prova di Coppa del Mondo di Canottaggio.

Il progetto trova attuazione grazie al lavoro portato avanti con gli uffici dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore a sport, giovani e associazionismo, Alessio Sartori.

“Questa attivazione è la prosecuzione naturale di un percorso – spiega Sartori –intrapreso sin dal nostro insediamento finalizzato alla promozione dello sport nelle sue diverse declinazioni. Attraverso un indirizzo di studi specifico, lo sport assolverà appieno alla sua funzione sociale e didattica, palesandosi a tutti gli effetti come uno strumento fondamentale di crescita, socializzazione e condivisione di valori. Rivolgo un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica Miriana Zannella per aver contribuito in maniera incisiva al raggiungimento di questo importante obiettivo per i nostri giovani e la comunità tutta”.