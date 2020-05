Arrestato dai carabinieri 28enne di origini indiane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

L’uomo, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti 1.27 grammi di eroina.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno scovato all’interno di uno zaino, nascosto all’interno di un armadio, ulteriori 2 involucri contenenti 0.50 grammi della stessa droga, 3 flaconi da 100 ml di metadone, la somma in contante di 65 euro, suddivise in banconote di vario taglio e materiale vario per il confezionamento e la pesatura di precisione.

Nel corso della perquisizione inoltre,trovata una borsa contenente un documento d’identità risultato oggetto furto su un’auto commesso nel 2019.

L’arrestato dopo formalità rito è stato rimesso in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria