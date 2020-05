Un uomo, di nazionalità indiana, di 33 anni è stato arrestato a Sabaudia dai carabinieri.

E’ stato bloccato nei pressi della propria abitazione e, a seguito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di droga.

In particolare l’uomo nascondeva nella tasca della tuta, un pacchetto di sigarette contenente 27 involucri di eroina per un peso complessivo di 11 grammi, oltre alla somma in contante di 430 euro quale provento dell’attività di spaccio.

Da una successiva perquisizione domiciliare si rinveniva all’interno di una valigetta 1 involucro contenente altri 6 grammi di eroina.

Nel medesimo contesto operativo i carabinieri, durante l’identificazione di alcune persone presenti all’interno della stessa abitazione, hanno arrestato un 33enne sempre di nazionalità indiana, poiché colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Latina per aver violato le misure degli obblighi di polizia giudiziaria.

I due sono stati rispettivamente ristretti ai domiciliari e nel carcere di Latina.