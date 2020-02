Incendio su via Lungomare sulle dune di Sabaudia.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e sul posto è intervenuto il personale operativo dei vigili del fuoco del comando di Latina.

Le fiamme hanno raso al suolo una struttura in legno adibita a chiosco balneare.

Immediate le operazioni di spegnimento che comunque non hanno permesso di salvare nulla della struttura.

Nella mattinata di oggi, il comando provinciale, in collaborazione con i carabinieri forestali, ha effettuato un sopralluogo per cercare di stabilire le cause che al momento sono in fase di accertamento.

Non si registrano persone coinvolte.