Una morte improvvisa, quella del colonnello Nicola Gaudiello. Aveva solo 49 anni.

A Sabaudia l’ufficiale era conosciuto per essere stato al comando del gruppo Shorad del 17° reggimento artiglieria controaerei ‘Sforzesca’ dal 2012 al 2013.

Era stato comandante del 17° Reggimento artiglieria controaerei ‘Sforzesca’ dal 2016 al 2018.

Aveva poi lasciato il 17° reggimento per essere impiegato all’estero in qualità di comandante della Task Force SAMP-T nell’ambito dell’operazione “Sagitta” in Turchia dal 2018 al 2019.

Nel periodo di assenza da Sabaudia ha svolto incarichi prestigiosi presso lo Stato Maggiore dell’Esercito e lo Stato Maggiore della Difesa.

Nel periodo in cui è stato a capo del 17° reggimento ha svolto anche l’incarico di comandante di Task Force inquadrata nell’operazione Strade Sicure a Roma nel periodo tra gennaio e luglio 2017.

Lascia la moglie Alessandra e la figlia Giorgia.

I funerali si sono svolti oggi presso la Chiesa della Santissima Addolorata di Benevento, sua città di origine. Ha partecipato anche una rappresentanza della Caserma Santa Barbara di Sabaudia.