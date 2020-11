Colpo di scena nel Partito democratico a Sabaudia. L’ex consigliere comunale Luca Mignacca, chiusa da tempo l’esperienza in quota a Forza italia, entra dalla porta principale a far parte del partito locale andando a ricoprire il ruolo di portavoce.

La notizia è stata ufficializzata dal segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli e dal coordinatore comunale del Pd di Sabaudia Amedeo Bianchi.

“Siamo convinti – spiega Moscardelli – che la sensibilità politica e l’esperienza amministrativa del neo Portavoce darà un contributo fondamentale alla crescita del partito”.

La nomina, segue l’adesione al Partito democratico dell’esponente politico frutto di una scelta meditata maturata, insieme ad altri amici, a seguito del progressivo distacco dagli azzurri consumatosi senza polemiche per la mancata condivisione della linea politico-amministrativa intrapresa dalla dirigenza locale all’indomani delle elezioni amministrative.

“Oltre a rammentare la fattiva collaborazione con Luca Mignacca quando entrambi sedevamo in consiglio comunale, sono convinto che la sua adesione al Pd, apporterà – continua Bianchi – contributi positivi per la crescita della sezione locale”.

“Sono stato sempre dell’idea – interviene Mignacca – che la politica vada praticata all’interno dei partiti e che, contrariamente a quello che pensano oggi purtroppo in molti, la politica ha bisogno dei partiti. A mio avviso, però, l’azione politica ha bisogno di confronto e di scelte collegiali, condivise e solidali: chi crede nel primato della politica, non può prescindere da questi valori. Per questo, con altri amici abbiamo scelto di aderire al Partito democratico. L’obiettivo comune è quello di dare una prospettiva amministrativa all’iniziativa politica che portiamo avanti con continuità da quasi un ventennio”.

L’ingresso nel Partito democratico è infatti per l’esponente politico un ritorno alle origini considerato che 20 anni fa, insieme ad un gruppo di amici aveva partecipato e contribuito, in provincia di Latina, alla nascita dell’Ulivo prima e dei Democratici poi.

“Ringrazio – conclude il neo portavoce – il segretario provinciale Claudio Moscardelli e il segretario comunale Amedeo Bianchi per la fiducia accordatami che cercherò di ripagare con il massimo impegno”.