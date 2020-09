La Lega in provincia di Latina continua a puntare sul processo di organizzazione e radicamento anche in vista dei prossimi appuntamenti non solo sotto il profilo elettorale.

In questo contesto è stato nominato quale nuovo coordinatore della Lega giovani di Sabaudia, Lorenzo Pontecorvo.

Ad annunciarlo è stato Marco Maestri, coordinatore della Lega giovani in provincia di Latina.

“Esprimo soddisfazione per questo nuovo incarico, da me conferito, a Lorenzo Pontecorvo quale coordinatore della Lega giovani di Sabaudia. Un ragazzo valido che – spiega Maestri – sono sicuro saprà rappresentare nel migliore dei modi il nostro movimento giovanile, in un territorio dove è forte la presenza di ragazze e ragazzi volenterosi di esprimere le proprie capacità al servizio dei cittadini. La Lega continua a crescere in termini di adesioni proprio perché è portavoce delle istanze di un mondo giovanile che cerca risposte occupazionali e recupero del senso della collettività”.

La sfida più importante oggi più che mai è creare le basi solide su cui far germogliare una classe dirigente capace, determinata e pronta a fare squadra per raggiungere gli obiettivi che intende perseguire.