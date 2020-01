Due giorni di eventi a Sabaudia per salutare le festività natalizie e per iniziare questo 2020 nel segno delle tradizioni e dello spettacolo.

Si parte domenica 5 gennaio alle 15.30 presso la ludoteca comunale Ludofantasy (via delle Mimose) con “Arriva la Befana”, la tombola a premi con partecipazione gratuita per tutti i bambini. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Sociale Ninfea.

La giornata prosegue alle 20.30 al salone San Francesco: in scena il musical “Tu vali il sangue di Cristo!”, recital in onore di Santa Maria De Mattias, fondatrice della congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, realizzato dalla Parrocchia Santissima Annunziata per la regia di Suor Cleopatra. I canti sono curati da Maria Paola Balassone, le coreografie sono firmate da Art Maison e Harmonia mentre le scenografie da Lalla Pastore.

Il 6 gennaio alle 10.30 al Belvedere si terrà la quarta edizione de “Lo Sbarco delle Befane”. In compagnia delle sue amiche, abbandonata la scopa di paglia, la Befana prenderà la barca e si lascerà cullare dalle acque del Lago di Paola fino ad approdare al molo del Belvedere, dove dispenserà dolcetti e caramelle a tutti i bambini presenti.

L’evento è promosso dall’Asd Circe Sabaudia con la collaborazione del Comune di Sabaudia e del Circolo The Core – Sezione Canottaggio.

Alle 15.30, invece, ci si sposta all’ex edificio scolastico di Molella per l’iniziativa promossa dal Comitato “Per il futuro di Molella” con la collaborazione della Parrocchia Nostra Signora di Fatima. In programma la consueta tombolata di fine festività e la distribuzione delle calze a tutti i bambini.

Gli eventi, tutti patrocinati dal comune di Sabaudia, rientrano nel cartellone “La Magia del Natale 2019”, promosso dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa “Le Feste delle Meraviglie”. L’ingresso è gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.