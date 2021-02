Il presidente di Nazione Futura Latina (movimento conservatore che ha l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale), Davide Gabriele, ha organizzato ieri un incontro a Sabaudia per parlare del nuovo sito di stoccaggio di rifiuti tra Borgo San Michele e Borgo San Donato.

Un tema che in questi giorni è al centro del dibattito, molto sentito dalla popolazione che, quando ha saputo gli eventuali siti in cui la discarica potrebbe sorgere, ha cercato di capire meglio, si è riunita in comitati e si sta muovendo per trovare il modo di partecipare alla scelta (gravata da un ritardo ormai non più colmabile, visto che l’ultima parola spetterà comunque al commissario nominato dalla Regione).

Alla riunione hanno partecipato in tanti, tra esponenti politici, delle istituzioni e cittadini, e la mattina dopo una brutta sorpresa: l’auto dell’organizzatore, utilizzata anche dalla moglie, è stata danneggiata. Un tergicristallo spezzato, un altro piegato e una sigaretta spenta sul vetro.

“Un caso?” si interroga Gabriele che ha presentato un esposto. “Organizzi un incontro con la cittadinanza in cui affronti il tema discarica – ha detto – e al mattino trovi questo al tergicristallo… sono sicuro sia un caso. Un caso da segnalare però”. Così ha fatto, valutando di presentare una denuncia contro ignoti.

L’incontro si è tenuto su iniziativa del consigliere comunale Vincenzo Avvisati e ha partecipato anche il consigliere comunale della Lega Latina, Vincenzo Valletta, ma pure il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi (che già si era espressa contro il sito) e l’ex sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo. Presenti anche il presidente del comitato “No discariche Borgo San Michele”, Fabiano Macale, e il rappresentante del comitato “Colleportomaremmana” Fabio Corvi.