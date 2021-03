Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente su via Litoranea a Sabaudia. Lo scontro, frontale, è avvenuto tra due auto, nella prima mattinata di oggi (13 marzo). Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale.

I rilievi sono stati svolti invece dai carabinieri di Sabaudia, serviranno a chiarire la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. Presneti anche per gestire la viabilità i volontari dell’Anc Sabaudia, coordinati dal maresciallo Enzo Cestra. La strada è rimasta chiusa per 2 ore.