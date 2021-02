Azienda agricola devastata dalle fiamme in via Formicosa, a Sabaudia. Ieri sera poco prima di mezzanotte, qualcuno ha allertato i vigili del fuoco per l’incendio di notevoli proporzioni.

Sul posto sono state inviate le squadre di Terracina e Latina, supportate da una autobotte. Il personale intervenuto ha constatato che il rogo aveva già coinvolto alcuni mezzi agricoli ed un deposito di fieno. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore.

Alla fine sono andati distrutti 4 veicoli e il fienile. Le cause sono in fase di accertamento, in collaborazione con i carabinieri.