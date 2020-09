Due giorni di visite ispettive da parte della commissione Aces Italia, giunta a Sabaudia per valutare la candidatura della città a “Comune Europeo dello Sport” per il 2022.

La candidatura è stata presentata dall’amministrazione comunale al fine di ottenere un nuovo riconoscimento per il lavoro di promozione dello sport che il territorio porta avanti con grande tenacia.

In questi giorni la delegazione Aces ha effettuato la visita alla città, alle strutture e alle diverse realtà sportive del territorio con l’obiettivo di scandagliare la programmazione in atto e futura nonché le potenzialità di un territorio che mira a fare dello sport e del turismo sportivo una risorsa importante a beneficio dell’intera collettività.

La delegazione ha constatato il grande fermento che insiste su tutto il territorio comunale con circoli, gruppi e associazioni sportive che con grande passione e tenacia portano avanti le attività ad ampio raggio nell’ambito delle diverse discipline, con particolare attenzione anche alla formazione delle giovani generazioni.

Di grande appeal la programmazione di eventi internazionali intrapresa dall’amministrazione comunale, il suo forte interesse nella promozione dello sport nelle sue diverse declinazioni e il fatto di aver scelto di dedicare al settore un intero assessorato, affidandolo, tra l’altro, ad un atleta olimpionico.

Da non tralasciare i protocolli di intesa siglati con le istituzioni per la promozione dello sport sul territorio, tra gli ultimi con il Panathlon di Latina, e il neonato Liceo Sportivo.

“Sono state due giornate intense in cui abbiamo potuto mostrare il forte radicamento dello sport su tutto il territorio, grazie a quanti operano in esso quotidianamente e non meno al lavoro di questa amministrazione che ha puntato sin dall’inizio allo sport e al turismo sportivo, anche in ottica di destagionalizzazione. Un percorso arduo e non breve, del quale – spiega il consigliere Luca Danesin – abbiamo gettato le basi con una programmazione ampia e a lungo termine, perché Sabaudia con le sue strutture, i suoi scenari d’incanto e gli atleti (anche pluridecorati) che di certo non mancano, può e deve davvero fare tanto per creare un indotto economico e di immagine mediante la pratica sportiva”.

Alla conferenza stampa, tenutasi presso il Liceo Sportivo, hanno presenziato i consiglieri Luca Danesin ed Enrico Veglianti, il presidente del consiglio comunale Gianluca Bonetti, la dirigente scolastica dell’I.O. Giulio Cesare, il presidente del Panathlon di Latina Giuseppe Bonifazi e Massimo Zichi, già governatore del Lazio del Panathlon.

Insieme a loro la delegazione formata dal Claudio Filippo Briganti e Alessio Di Maio di Aces Italia e Sabrina Gastaldi di Anci. Presenti anche una rappresentanza di alunni e docenti del neonato Liceo Sportivo di Sabaudia.

“Ringrazio i commissari Aces, il consigliere Enrico Veglianti che con me ha seguito le visite ispettive e tutte le associazioni, i circoli e i gruppi sportivi militari per aver aperto – conclude – le porte delle loro attività per mostrare la Sabaudia Città dello Sport che noi tutti conosciamo”.