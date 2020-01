Il sindaco di Sabaudia continua a perdere pezzi.

I tempi del trionfalismo elettorale sono passati. I cittadini scalpitano di fronte a risposte che non arrivano o tardano ad arrivare.

Ma a fare acqua è la stessa maggioranza che sull’onda del civismo aveva scelto come capitano della rivoluzione Giada Gervasi.

Oggi a prendere le distanze dalla maggioranza è il consigliere Massimo Celebrin.

Eletto in quota alla lista Gervasi Sindaco, ha fatto richiesta di costituzione di un gruppo misto di maggioranza.

Sembra una anomalia ma le finalità sono chiare. Celebrin crede fortemente nel programma, meno in chi dovrebbe realizzarlo.

“Metto nero su bianco il mio pensiero perché arrivi in modo inequivocabile e preciso affinché non sia manipolato e frainteso. Perché – spiega Celebrin – non all’opposizione e perché non le dimissioni? Semplice, io ho creduto e credo ancora nel programma di questa amministrazione ma non ne condivido il modus operandi. Chi ha tradito cosa, dunque? Il mio è un gesto di coerenza e di onestà intellettuale. Non sono io che ho perso il contatto con le persone e con la realtà”.

Parole chiare, non soggette ad interpretazione che riportano al centro il vero nodo dell’attuale maggioranza che governa Sabaudia.

Il sindaco sta perdendo pezzi e non vuole accettarlo o rendersene conto?

Ha rilanciato l’idea di un patto per Sabaudia, avviando una serie di incontro con cittadini, associazioni, per ampliare lo spettro della condivisione.

Quando abbiamo sostenuto che si trattava di un tentativo di rinsaldare le fila di una squadra che si stava sfilacciando in modo più o meno palese ha rimandato l’accusa al mittente.

Oggi quanto accaduto dimostra solo che è vero che a pensar male si fa peccato ma che a volte ci si azzecca.