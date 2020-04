Nuova ordinanza e lungomare di Sabaudia off limits per garantire l’attuazione delle misure di contenimento del Coronavirus ed evitare assembramenti.

A fronte dei risultati raggiunti per Pasqua e Pasquetta il sindaco, Giada Gervasi, ha deciso di disporre il divieto di circolazione sia per i veicoli sia per i pedoni.

La chiusura riguarda l’intero tratto stradale di via Lungomare, dalle 12 del 24 aprile alle 24 del 26 aprile incluso e dalle 12 del 30 aprile sino alle 24 del 3 maggio incluso.

Il divieto è valido per tutta la popolazione, salvo autorizzati, residenti o dimoranti su via Lungomare (purché a Sabaudia dal giorno 6 marzo 2020 in modalità continua).

“Proseguiranno i presidi su tutto il territorio comunale, lungomare compreso, e verranno intensificati maggiormente in occasione delle imminenti festività, al fine di vigilare – spiega il sindaco Gervasi – sul rispetto delle prescrizioni governative vigenti. In questo preciso momento, in cui la curva dei contagi in provincia sembra flettersi notevolmente verso il basso, è indispensabile non abbassare la guardia e continuare a seguire fedelmente tutte le disposizioni delle autorità competenti. Rinnovo l’invito a tutti, dunque, a restare a casa, spostandosi unicamente per motivi di lavoro, salute o per reali esigenze primarie”.