La parola d’ordine è pianificare e non farsi trovare impreparati ad una stagione turistica già caratterizzata da contorni incerti e segnata da tantissimi dubbi.

E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Sabaudia che ha iniziato ad effettuare alcuni sopralluoghi per verificare lo stato del lungomare e dell’arenile dopo la calamità naturale, l’erosione e le mareggiate che fino a marzo hanno colpito il litorale.

L’obiettivo è pianificare le attività di manutenzione e logistiche in attesa delle indicazioni regionali per far partire la stagione turistica. Ad oggi, infatti, la spiaggia è fruibile solo per attività motoria e con il divieto di stazionamento.

Presenti l’assessore ad ambiente ed economia del mare, Tiziano Lauri e il delegato ai lavori pubblici Sandro Dapit, oltre alla polizia locale ed al personale degli uffici competenti.

Dopo la prima fase di verifica, si procederà in primis con interventi di manutenzione ed adeguamento delle discese degli accessi ai tratti di spiaggia “libera” e successivamente, evidenziatisi danni ingenti sulle discese di tratti di arenile in concessioni a stabilimenti e chioschi, si individuerà con questi ultimi i tempi e le modalità di ripristino ed adeguamento alle nuove condizioni morfologiche.

Alla fine di alcune passerelle, chiuse dalla polizia locale, sono stati infatti riscontrati salti di quota di oltre 3 metri.

In base alle attese disposizioni del Governo e della Regione sulla ripartenza del settore balneare, in sintonia con i Comuni limitrofi, l’amministrazione comunale sta pianificando di garantire gli accessi in maniera controllata per far usufruire delle spiagge libere e di quelle in concessione più persone possibile, nel rispetto delle misure sanitarie che verranno indicate dagli organi competenti.

Dunque, la possibilità di partire dai punti di accesso viari e generare delle turnazioni per conseguire il mare per tutti ma in sicurezza.

Per fare ciò bisognerà sincronizzare 4 elementi: sicurezza, sanità, fruizione pubblica/libera dell’arenile ed economia del mare, costituita da tutte le attività operanti sul litorale.