Dopo anni il Comune di Sabaudia torna ad assumere personale in pianta stabile. Nella mattinata odierna i nuovi dipendenti, vincitori dei concorsi pubblici indetti dall’Amministrazione comunale, hanno prestato giuramento e preso ufficialmente servizio, accolti da sindaco, segretario comunale, dirigente dell’area vasta tecnica e da alcuni capi settore.

Nove in tutto le figure assunte nelle diverse categorie: 2 C amministrativi, 2 C tecnici e 5 B amministrativi. A completare il quadro delle nuove assunzioni, una decima risorsa C amministrativo, che verrà assunta nei prossimi giorni. Un risultato importante e necessario per il Comune, al fine di garantire nuova linfa ai settori, già sotto organico, anche a seguito dei pensionamenti avvenuti nell’ultimo periodo.

“Rivolgo ufficialmente il mio benvenuto a voi tutti e rappresento i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta l’Amministrazione comunale, affinché questo percorso che oggi intraprendete possa essere foriero di successi e soddisfazioni personali e professionali – commenta il sindaco Giada Gervasi, che ha omaggiato i nuovi dipendenti con una copia della Costituzione Italiana e la mascherina del Comune – La Costituzione che vado a consegnarvi sia per tutti voi una guida all’azione e al fare bene, in nome dell’Amministrazione che andrete a rappresentare e della comunità cittadina che siete chiamati a servire, anteponendo ad ogni attività che svolgerete il bene comune, il senso del dovere e lo spirito di servizio”.