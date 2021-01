La polizia stradale della provincia di Latina prosegue nel lavoro, portato avanti in queste settimane, di controllo costante della circolazione stradale.

Verifiche vengono effettuate ogni giorni su molti mezzi. Durante una di queste, gli agenti procedevano al controllo di un motociclo sulla SS148 “Pontina”, nel territorio del comune di Sabaudia: l’alta velocità tenuta dal conducente induceva gli agenti a fermarlo. Il guidatore, italiano, sottoposto al controllo con etilometro, faceva registrare valori assolutamente fuori norma. Quindi, la patente gli veniva immediatamente ritirata, il veicolo veniva affidato a persona di fiducia della persona sanzionata e veniva elevato verbale al CDS per 544 euro, con decurtazione di 10 punti-patente.

Altra verifica permetteva agli operatori di appurare come un autocarro, trasportante collettame sulla SP “Migliara 53”, nel territorio del comune di Sabaudia, circolasse in eccedenza di massa superiore del 30% rispetto a quanto riportato sulla carta di circolazione del veicolo, maggiorata del 5% di tolleranza. All’autista veniva, pertanto, applicato l’art.167, comma 3 CDS, che prevede 430 euro di sanzione pecuniaria e 4 punti-patente di decurtazione.

Un altro autocarro, mentre percorreva la SS148 “Pontina” nel territorio comunale di Terracina, veniva sanzionato in base all’art.78, comma 4 CDS, con una contestazione pari a 430 euro, per aver adottato modifiche strutturali ai dispositivi di equipaggiamento non presenti sulla carta di circolazione, mettendo a rischio la sicurezza intrinseca del veicolo.