Un nuovo dirigente entra in carica oggi al Comune di Sabaudia. Si tratta di Luca Perfetti, architetto di 53 anni, con all’attivo una pluriennale esperienza nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali.

Perfetti andrà a garantire le fondamentali funzioni dell’area vasta, inclusa la normale attività degli uffici comunali afferenti, e sostituirà l’architetto Carlo Colecchia, in aspettativa per i prossimi 5 anni a seguito della nomina a vice direttore dell’Arpa Lazio.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale – spiega il sindaco Giada Gervasi – do il benvenuto all’architetto Perfetti, rivolgendo lui i migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro nell’interesse della collettività di Sabaudia. Auspico sin dal principio un dialogo fattivo e propositivo soprattutto in merito alle annose problematiche del territorio legate all’urbanistica, ai lavori pubblici e all’edilizia privata”.