Drammatico incidente questa mattina nel pieno centro di Sabaudia.

In via Carlo Alberto, all’altezza dell’incrocio con via Duca della Vittoria un vigile del fuoco è stato investito da un’auto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, della polizia locale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica, della Guardia di finanza e dell’Associazione nazionale carabinieri di Sabaudia.

L’impatto con l’asfalto è stato fortissimo, l’uomo è stato portato al pronto soccorso in codice rosso per effettuare tutti gli accertamenti del caso.