L’individuazione dei nuovi siti per lo stoccaggio dei rifiuti in provincia di Latina continua a tenere baco.

Ieri mattina, a Sabaudia, si è riunita ieri mattina (in via telematica) la Commissione consiliare Ambiente, nell’ambito della quale i commissari si sono confrontati in ordine alla realizzazione del sito di stoccaggio di inerti in zona Plasmon, al confine con il Comune di Sabaudia.

Hanno partecipato il sindaco Giada Gervasi, il presidente di Commissione Francesca Avagliano, l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri, i consiglieri Immacolata Iorio, Gennaro Riccardi, Luca Danesin, Vincenzo Avvisati e Giovanni Secci.

Ad introdurre i lavori sono stati il primo cittadino e l’assessore all’ambiente che hanno ripercorso le tappe dell’iter che hanno condotto al piano provinciale dei rifiuti, a cui Sabaudia aveva già votato contro ad aprile del 2018, e del successivo voto contrario espresso nell’Assemblea dei sindaci del 20 gennaio scorso, quando per la prima volta viene proposta l’individuazione del sito nei pressi della Plasmon.

La Commissione, convenendo sulla necessità improcrastinabile di tutela del territorio, ha condiviso intenti e azioni da intraprendere che saranno oggetto della nuova seduta convocata per la prossima settimana a cui seguirà un Consiglio Comunale ad hoc.

“La Commissione ribadisce il secco “No” al sito di stoccaggio già esternato da Sindaco e Assessore all’Ambiente – commenta il presidente di Commissione Francesca Avagliano –. Ritengo sia importante la chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio pontino ma è fondamentale operare scelte che non confliggano con le politiche di salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini oltrechè di un’area particolarmente sensibile per le sue caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche. Da non dimenticare che pochi mesi fa il Comune di Sabaudia ha adottato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) a riprova, ancora una volta, dell’attenzione dell’Amministrazione comunale ai temi ambientali e alla tutela del territorio”