A partire da domani, 4 febbraio, gli istituti di Sabaudia rimasti chiusi a causa del covid, riprendono la didattica in presenza. Tornano in classe, quindi, tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell’Istituto Comprensivo “V.O.Cencelli” e dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare” e, nella stessa giornata, riapriranno anche le scuole dell’Infanzia e gli asili nido comunali.

“Ad oggi fanno sapere dal comune – non avendo ricevuto comunicazioni da parte dell’Azienda Sanitaria di Latina e considerati i dati inoltrati mediante i quotidiani bollettini e il portale di monitoraggio, nonché il numero esiguo di nuovi positivi riscontrati anche in sede di drive-in “speciale scuola”, non appare necessario un ulteriore provvedimento di sospensione delle attività scolastiche”.

È bene precisare che l’ordinanza del sindaco Giada Gervasi, firmata la scorsa settimana dopo confronto con Asl, Prefetto e Dirigenza Scolastica, si era resa doverosa proprio alla luce della diffusione di contagi da Covid-19 emersi tra alunni, genitori e personale scolastico.