Una chiusura dovuta, una volta tanto, non a casi di covid, ma ad un intervento di sistemazione e ristrutturazione.

Parliamo della chiusura della scuola elementare “Giulio Cesare” di Borgo Vodice, bensì i lavori di sostituzione infissi del plesso “De Ruosi”.

Una scuola che da due anni a questa parte ne ha viste di tutti i colori.

Tutto ha inizio nel settembre 2019 al rientro dalle vacanze estive, a causa di una sciagurata disinfestazione e conseguenti odori e gas malsani, il plesso è stato chiuso con ordinanza del Sindaco e sono stati avviati accertamenti dalle autorità competenti.

Nella primavera 2020 è scoppiata l’emergenza sanitaria e quindi la chiusura delle scuole. A settembre poi si è ripreso con l’alternarsi di apertura, chiusura, didattica a distanza e quarantene varie.

Oggi, quando finalmente la situazione sembrava essersi stabilizzata, ecco che arriva inaspettata una nota da parte del Dirigente Scolastico che avverte della chiusura del plesso “De Ruosi” dal 12 al 23 marzo a causa dei lavori di sostituzione degli infissi. Inizialmente si è pensato ad uno scherzo, poi però accertata la veridicità della notizia, molti genitori hanno chiesto che fosse spiegato il motivo della scelta delle date, visto che detti lavori non sembrano ricoprire carattere di urgenza e considerando che i bambini hanno perso moltissimi giorni di scuola dal 2019 ad oggi, che il freddo dell’inverno è ormai passato e l’approssimarsi delle prossime vacanze pasquali e conseguente ulteriore interruzione della didattica, chiedendo la possibilità di posticipare i lavori a questa estate.

Le mamme e i papà degli alunni non intendono far perdere altri preziosi giorni di scuola ai propri figli, e se non otterranno risposte concrete dal Sindaco e dal Dirigente Scolastico dicono, allerteranno il Prefetto affinchè valuti la sussistenza del caso di “interruzione di servizio pubblico”.