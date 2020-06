Trovare possibili soluzioni per evitare disagi per le famiglie e per i bambini.

Questo l’obiettivo dell’incontro tra il sindaco Gervasi, già sabato scorso, ha incontrato i genitori dopo la notizia della chiusura della scuola materna paritaria “Duca d’Aosta”.

La scuola ospitata nella struttura vicina alla parrocchia della Santissima Annunziata, retta dalle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo ha deciso di chiudere in questi giorni.

Oltre al sindaco era presenta anche il consigliere delegato ad Istruzione e servizi sociali, Francesca Marino.

“Comprendiamo le motivazioni che hanno portato alla chiusura della scuola materna, importante punto di riferimento della città insieme alle strutture comunali per l’infanzia. L’amministrazione, quando si parla di istruzione, è sempre in prima linea e anche in questo caso, pur trattandosi di una scuola paritaria non gestita dal Comune, si è prontamente attivata al fine di trovare, congiuntamente ai genitori, possibili soluzioni che possano scongiurare disagi organizzativi per l’imminente anno scolastico. Nei prossimi giorni si cercherà di approdare ad una soluzione rispettosa della serenità e continuità ludico-didattica dei piccoli alunni”.