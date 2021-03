Padre e figlio denunciati a Sabaudia per le armi non adeguatamente custodite e detenute illegalmente. Si tratta di un 70enne di Pontinia e di un 44enne di Terracina.

Il primo, detentore regolare di porto d’armi, è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7.65, con relativo munizionamento regolarmente denunciati, ma non custoditi in apposito armadio. L’altro, invece, sprovvisto di porto d’armi, aveva un fucile a pompa calibro 12, con relativo munizionamento, di proprietà del genitore.

Le armi sono state sequestrate per gli ulteriori adempimenti di legge.