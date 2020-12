I Ponti degli Arciglioni e degli Artiglieri saranno oggetto di recupero e messa in sicurezza. I progetti esecutivi sono stati approvati dalla giunta comunale di Sabaudia.

Ben 167mila euro serviranno per il rifacimento del Ponte di via degli Arciglioni, che potrà così tornare agibile e a disposizione della viabilità cittadina, mentre per le opere di riparazione del Ponte degli Artiglieri verranno impiegati 37mila euro.

“Dopo due mesi dall’approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica la giunta approva – ha commentato il consigliere delegato ai lavori pubblici, Sandro Dapit – anche gli esecutivi dando una forte accelerata a tutta la procedura, a dimostrazione di come Amministrazione e Uffici stiamo costantemente lavorando per garantire, o come in questo caso restituire, alla comunità le opere pubbliche, in linea con quanto stabilito dal Piano triennale. Nei prossimi giorni verranno attivate tutte le procedure che porteranno all’affidamento e al conseguente inizio dei lavori”.

In entrambi i casi si tratta di fondi concessi dalla Regione Lazio a seguito degli eccezionali eventi calamitosi che hanno interessato il territorio del 19 e 30 ottobre 2018.