Si è svolto nella questa mattina, in modalità telematica, l’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale, per la definizione delle modalità di passaggio delle consegne per la gestione del servizio idrico tra Acque potabili e Acqualatina Spa essendo giunta a conclusione la concessione che la prima società aveva ereditato da Italgas Sud.

Al fine di rendere quanto più possibile agevole la transizione, che dovrà concludersi entro la fine di quest’anno, si è stabilito che l’Ato4 e il Comune di Sabaudia attiveranno le tutte le necessarie procedure amministrative mentre le due società gestiranno la parte finanziaria/patrimoniale.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco, il dirigente Area Vasta Tecnica e i rappresentanti di Provincia di Latina, Ato4, Acqualatina S.p.A e Acque potabili.