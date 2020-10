11mila euro dalla Regione Lazio per la valorizzazione e lo sviluppo della cultura a Sabaudia.

Le risorse, a cui si aggiunge una quota parte dell’Ente saranno destinate, come da progetto presentato, alla Biblioteca comunale “Feliciano Iannella” e al Museo del Mare e della Costa “Marcello Zei”.

Poco meno di 4mila euro serviranno ad ampliare la dotazione informatica per gli utenti della biblioteca, indispensabile soprattutto in relazione alle necessarie misure di prevenzione del Covid-19: saranno acquistate dunque 2 postazioni pc di ultima generazione così da integrare le altrettante presenti.

Tra gli acquisti anche uno scanner professionale per volumi e documenti, strumento fondamentale per l’acquisizione e la catalogazione delle immagini ai fini della digitalizzazione del patrimonio documentario custodito.

Da non dimenticare, infatti, che presso la Biblioteca comunale è presente l’Archivio storico, fotografico e progettuale di Sabaudia. Un’ultima parte del finanziamento verrà utilizzata, infine, per lo spolvero del patrimonio documentale, privilegiando quello di pregio, delle sezioni speciali e quello antico, attività che come è noto necessita di operatori specializzati.

Circa 7mila euro invece saranno destinati al Museo del Mare e della Costa per l’acquisizione di un’esperienza di realtà virtuale relativa a un’immersione subacquea nel mare prospiciente Sabaudia e il Promontorio del Circeo, con relativo visore.

Sarà realizzato un video fruibile a 360° tramite appositi visori che permetteranno così all’utente un’esperienza unica nel suo genere, forte ed emozionale che accrescerà il desiderio di contribuire alla tutela del mare nei suoi diversi aspetti e permetterà a tutti di poter fare, seppur virtualmente, un’immersione subacquea.

“La sinergia con gli uffici e con i gestori degli spazi museali di Sabaudia ancora una volta ha permesso all’Aamministrazione di attrare finanziamenti, compiendo un passo in avanti nel perseguimento dell’obiettivo più ampio di tutela e promozione – interviene il consigliere delegato Francesca Avagliano – del patrimonio culturale, inclusa la creazione di un vero e proprio ‘sistema cultura’ in grado di valorizzare gli spazi e le attività già in essere, mirando contemporaneamente al potenziamento dell’offerta all’utente”.

Diverse le risorse economiche che il Comune ha ottenuto dagli Enti sovraordinati attraverso la progettazione mirata e condivisa: poco meno di 50mila euro per il recupero e restauro delle formelle di gesso originali delle porte del Duomo di Orvieto, realizzate dallo scultore Emilio Greco tra il 1962 e il 1970 e conservate a Sabaudia nel museo cittadino a lui dedicato.

È dei giorni scorsi la determina di affidamento dei lavori per la conclusione del restauro, iniziato nel 2018 con l’intervento conservativo dei primi quattro gessi; attratti oltre 20mila euro per l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale (0-100 anni) e per iniziative culturali e di promozione del territorio, realizzate tra il 2019 e il 2020.

A questi vanno aggiunti i finanziamenti ottenuti, in sinergia con altri Comuni, nell’ambito del sistema integrato delle città di Fondazione e Agro Pontino e Romano (110mila euro) e quelli relativi all’adesione all’Ecomuseo dell’Agro Pontino.