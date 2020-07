Latina e provincia da bollino rosso sabato primo agosto con un weekend che si prospetta segnato da temperature al rialzo e umidità.

Il territorio pontino non fa quindi eccezione rispetto all’ondata di caldo torrido che si appresta ad attraversare l’Italia.

Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, ci saranno condizioni da “bollino rosso” (allerta di livello 3) domani 31 luglio in 10 citta’ (Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino).

Sabato 1 agosto saranno 14 (Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo) le città interessate.

Si tratta di “ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio quali anziani, bimbi molto piccoli e affetti da patologie croniche”.

Sabato, in particolare, sono attesi picchi di temperature percepite di 39 gradi a Firenze, Latina, Milano e Roma, di 38 a Bologna, Brescia e Viterbo.

Domani, 31 luglio, su Latina la previsione, invece, è da “Bollino arancione” (allerta di livello 2, valido per i sottogruppi a rischio) in 7 città (Brescia, Latina, Milano, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo) e sabato in 4 (Ancona, Milano, Trieste e Venezia).