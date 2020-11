Un meccanico di 35 anni è stato denunciato dai carabinieri per il furto di tre taniche di gasolio dall’interno della ditta Cotral spa in via delle Industrie a Terracina.

L’episodio, completamente slegato dalla vicenda oggetto della denuncia, porta alla ribalta la fenomenologia dei furti di carbolubrificante in relazione al quali il comando provinciale di Latina, tra il 2016 e il 2018 ha condotto specifiche indagini su delega del procuratore aggiunto di Latina Carlo Lasperanza.

A seguito delle indagini i militari erano riuscito a disarticolare un sodalizio criminale che asportava carbolubrificante (gasolio, la benzina ed il jet fuel) dall’oleodotto dell’ENI Gaeta-Pomezia grazie ad un sofisticato sistema di controllo ed aspirazione, avvalendosi di un sistema elettrocomandato, programmabile a distanza.