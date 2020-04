Ventisei opere da realizzare, un commissario straordinario da nominare e una speranza, quella targata Partito democratico, che tra queste sia inserita anche l’Autostrada Roma – Latina e bretella Campoverde – Cisterna-Valmontone.

L’opera più attesa per la provincia di Latina e del Lazio, che potrebbe colmare trenta anni di gap infrastrutturale, infatti, è ancora appesa ad un filo.

Oggi uno spiraglio potrebbe essere rappresentato dal prossimo decreto con cui il Ministero delle infrastrutture a breve indicherà le opere prioritarie da mettere in campo.

“Puntiamo a realizzare l’intera opera infrastrutturale per oltre 2 miliardi di euro. Il Pd a livello regionale e provinciale e la Regione Lazio si sono sempre impegnati per ottenere questo risultato frutto di un lavoro lungo e pieno di ostacoli ma che è ad un passo dalla realizzazione. La necessità di rilanciare gli investimenti e di sostenere la nostra economia per la ripresa da questa crisi drammatica ha determinato la decisione del Ministro Paola De Micheli di procedere con la nomina di commissari straordinari per opere infrastrutturali da realizzare il più velocemente possibile, con oltre 15 miliardi di euro di investimenti”.

Con queste parole il segretario regionale del Lazio, Bruno Astorre, il segretario provinciale di Latina, Claudio Moscardelli e i consiglieri regionali del Pd Enrico Forte e Salvatore La Penna aprono uno spiraglio di speranza sul futuro.

“La Regione Lazio con il presidente Zingaretti e il vicepresidente Leodori si è sempre dimostrata sensibile e determinata a realizzare l’intera opera. Auspichiamo che questo impegno costante sia coronato da successo con l’inclusione nel decreto del Ministero dell’autostrada Roma Latina e della bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone e con la nomina di un commissario. L’opera – spiegano – così sarebbe interamente finanziata“.

L’intervento è di oltre 2 miliardi di euro e avrebbe un impatto decisivo per il territorio, sede del primo polo farmaceutico d’Italia.

“Costituirebbe – concludono – un motore di sviluppo economico formidabile favorendo la mobilità di merci e di persone con l’aggancio al corridoio europeo dell’Autostrada A1. La volontà del PD e della Regione è stata sempre quella di realizzare sia l’Autostrada che la Bretella , aspetto strategico dell’opera, facendo uscire la Provincia dall’isolamento. Ricordiamo che l’opera su Latina prevede interventi compensativi come la realizzazione della tangenziale nord – est e il potenziamento del tratto Borgo Piave – Foce Verde a servizio del turismo”.